Covid, Tar Sicilia conferma provvedimento contro "furbetti" del vaccino. Musumeci: "No a scorciatoie"

Intanto da domani si parte anche in Sicilia con AstraZeneca. Per il governatore siciliano si tratta della fase più importante dell'emergenza

Redazione

14 Febbraio 2021 10:00

“La decisione del TAR Catania conferma la nostra valutazione e il valore non solo etico della scelta adottata. Siamo impegnati nella fase più importante della emergenza, quella della vaccinazione, e non sono ammesse scorciatoie. Da domani si parte anche in Sicilia con AstraZeneca e spero che presto riusciremo ad avere più dosi di vaccino per mettere in sicurezza tutti gli anziani, le persone fragili e le categorie più esposte. Mi aspetto che tutti facciano il loro dovere e che i risultati raggiunti nella vaccinazione sulla popolazione sanitaria possano essere un modello da replicare”.

Lo afferma il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.





