Covid, tamponi agli studenti di tutte le scuole: screening a Gela tutte le domeniche fino a maggio

Sarà uno screening a campione destinato a tutte le scuole di ogni ordine e grado, con un massimo di 400 tamponi al giorno dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 14 alle 17

Redazione

18 Marzo 2021 13:07

Superato il picco, l'allarme è, per fortuna, rientrato, ma l'attenzione resta massima per evitare che la curva epidemiologica si impenni nuovamente in città, sia in prossimità delle festività Pasquali che successivamente. Per questo, dopo l'arrivo di una circolare dell’Assessorato Regionale dell’istruzione, l’Asp di Caltanissetta ha chiesto al Comune di organizzare, a partire da domenica 21 marzo e fino alla fine di maggio, una giornata di screening a settimana, la domenica, presso il terminal bus di contrada Brucazzi.

Sarà uno screening a campione destinato a tutte le scuole di ogni ordine e grado, con un massimo di 400 tamponi al giorno dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00. Si comincia, come detto, domenica 21 marzo e i primi istituti interessati saranno il Primo Comprensivo Gela, l'Istituto Comprensivo Verga e l'Istituto Comprensivo Gela Butera; domenica 28 marzo, invece, toccherà all'Istituto comprensivo San Francesco, all'Istituito Comprensivo Don Milani e all'I.T.T. E. Morselli.

Seguiranno comunicazioni relative alle altre domeniche e alle altre scuole. Finito questo primo turno si ricomincerà dall'inizio, proprio per monitorare costantemente l'andamento dei contagi, sia tra gli alunni che tra i docenti e il persanale ATA. Saranno i dirigenti scolastici a fornire i nominativi di chi si sottoporrà al tampone, 140 al massimo per ogni istituto.

“Come amministrazione – commenta l'assessore all'Istruzione Cristian Malluzzo - si il nostro augurio è che ci sia una buona partecipazione, perchè sarebbe sinonimo di attenzione e di sensibilità. In questa fase di appiattimento della curva è fondamentale lavorare sul versante della prevenzione del Covid e, in sinergia con scuole, ASP e Regione, siamo pronti a fare la nostra parte”





