Cronaca 320

Covid, stabili i casi in Sicilia ma si svuotano gli ospedali: 2.370 i contagi, 14 morti

Sono 36.042 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 38.507 di ieri

Redazione

14 Maggio 2022 17:49 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/covid-stabili-i-casi-in-sicilia-ma-si-svuotano-gli-ospedali-2370-i-contagi-14-morti Copia Link Condividi Notizia

Stabili ma sempre piuttosto alti i casi di Covid 19 in Sicilia: 2370 i contagi, con 14 morti. Nota positiva sono gli ospedali, con un netto -26 rispetto a ieri, anche se le terapie intensive sono rimaste invariate (36 i pazienti ricoverati nell'Isola). Il numero degli attualmente positivi in Regione è di 95.434 (-1449), mentre le persone ricoverate con sintomi sono 650. In isolamento domiciliare ci sono 94.748 pazienti. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza ad oggi sono 1.048.167 (+4102). Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Palermo 549, Catania 597, Messina 312, Siracusa 294, Ragusa 213, Trapani 199, Agrigento 290, Caltanissetta 157 e Enna 56.

Sono 36.042 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 38.507 di ieri e soprattutto i 40.522 contagi di sabato scorso, a conferma di un trend settimanale in lento ma costante calo. I tamponi processati sono 263.746 (ieri 265.647) con il tasso di positività che scende dal 14,5% al 13,7%. I decessi sono 91 (ieri 115). Le vittime totali da inizio pandemia salgono a 165.182. I pazienti in terapia intensiva sono uno in meno (ieri +7), con 40 ingressi giornalieri, e sono 340 in tutto, mentre nei reparti ordinari sono 257 in meno (ieri -251), 7.650 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.



Stabili ma sempre piuttosto alti i casi di Covid 19 in Sicilia: 2370 i contagi, con 14 morti. Nota positiva sono gli ospedali, con un netto -26 rispetto a ieri, anche se le terapie intensive sono rimaste invariate (36 i pazienti ricoverati nell'Isola). Il numero degli attualmente positivi in Regione è di 95.434 (-1449), mentre le persone ricoverate con sintomi sono 650. In isolamento domiciliare ci sono 94.748 pazienti. I guariti/dimessi dall'inizio dell'emergenza ad oggi sono 1.048.167 (+4102). Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Palermo 549, Catania 597, Messina 312, Siracusa 294, Ragusa 213, Trapani 199, Agrigento 290, Caltanissetta 157 e Enna 56. Sono 36.042 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 38.507 di ieri e soprattutto i 40.522 contagi di sabato scorso, a conferma di un trend settimanale in lento ma costante calo. I tamponi processati sono 263.746 (ieri 265.647) con il tasso di positività che scende dal 14,5% al 13,7%. I decessi sono 91 (ieri 115). Le vittime totali da inizio pandemia salgono a 165.182. I pazienti in terapia intensiva sono uno in meno (ieri +7), con 40 ingressi giornalieri, e sono 340 in tutto, mentre nei reparti ordinari sono 257 in meno (ieri -251), 7.650 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare