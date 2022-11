Covid: stabile numero casi in tutta Italia; basso il pressing in Sicilia sulle terapie intensive

Covid: stabile numero casi in tutta Italia; basso il pressing in Sicilia sulle terapie intensive

Il monitoraggio dell’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi sanitari dell’Università Cattolica

Sono circa un milione i nuovi casi Covid registrati negli ultimi 30 giorni, con una omogeneizzazione dei nuovi casi nelle diverse aree territoriali. È quanto emerge dal monitoraggio a cura dell’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi sanitari dell’Università Cattolica (Altems) su tutte le 21 Regioni e Province Autonome italiane.

Analizzando la variazione dei tassi di saturazione dei posti letto di Terapia Intensiva (Ti) e di Area Non Critica (Anc), una Regione/PA su due registra un aumento della saturazione mentre si registrano cali nelle seguenti Regioni/PA: - cali nelle Terapia intensiva: Friuli-Venezia Giulia (-5,15%), PA Bolzano (-5%), Piemonte (-1,28%), Basilicata (-1,27%), Toscana (-0,70%), Lazio (-0,43%), Veneto (-0,40%), Calabria (-0,38%) e Sicilia (-0,09%); - cali in Area Non Critica: Valle d’Aosta (-20,90%), PA Bolzano (-12,60%), Friuli-Venezia Giulia (-2,90%), Calabria (-2,20%), PA Trento (-1,93%), Molise (-1,71%), Sardegna (-0,93%), Piemonte (-0,71%), Campania (-0,50%) e Abruzzo (-0,07%).



