Covid, sospetta variante a Caltanissetta: l'Asp invia tamponi a Palermo. Anche un 17enne tra i ricoverati

Intanto ieri, nel reparto di Rianimazione si è registrato il decesso di un paziente di Riesi di 55 anni

Rita Cinardi

08 Marzo 2021 14:06

Alcuni tamponi positivi al Covid-19, meno di dieci, sono stati inviati al policlinico di Palermo. Il sospetto è che possano appartenenre alla cosiddetta variante inglese. Il laboratorio dell'ospedale Sant'Elia ha inviato dei tamponi appartenenti a pazienti di vari comuni della provincia che, nel corso dell'esame di laboratorio avrebbero presentato caratteristiche differenti rispetto ai precedenti.

Al momento si tratterebbe però solo di un sospetto. Dubbi che potranno trovare conferma soltanto in uno dei laboratori dove viene effettuato il sequenziamento per individuare le cosiddette varianti. Stabile intanto il numero dei ricoverati, almeno fino all'ultimo bollettino inviato ieri. Tra i degenti in Malattie Infettive vi è però anche un giovanissimo, appena 17 anni, le cui condizioni non destano comunque particolari preoccupazioni. Il giovane è originario del Paksitan, e insieme a lui è ricoverata una coppia di suoi connazionali.

Pare, infatti, che nella comunità pakistana residente a Caltanissetta si stiano registrando alcuni casi di Covid-19. Situazione comunque che è costantemente monitoriata dall'Asp di Caltanissetta che ha avviato lo studio sui contatti dei positivi. Intanto ieri, nel reparto di Rianimazione si è registrato il decesso di un paziente di Riesi di 55 anni. Pare che l'uomo avesse delle patologie pregresse. (Nella foto la biologa del laboratorio Covid-19 dell'ospedale Sant'Elia Valentina Cucchiara)



