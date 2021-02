Attualita 303

Covid, Sicindustria a Musumeci: "I vaccini tardano ad arrivare. La Sicilia li compri in autonomia"

Per il vicepresidente vicario di Sicindustria Alessandro Albanese, non si tratta di contrapporsi al governo nazionale

Redazione

09 Febbraio 2021 18:58

“La gestione dell’emergenza a livello nazionale è stata finora pressoché fallimentare”. Lo afferma Alessandro Albanese, vicepresidente vicario di Sicindustria, che spiega: “Sono stati spesi soldi inutili per banchi con le rotelle, mascherine acquistate da intermediari a prezzi maggiorati e Primule salatissime. La cosa più importante, ossia il vaccino, tarda però ad arrivare, rischiando così di rendere la campagna di immunizzazione poco efficace e troppo lunga. Al governatore Musumeci chiediamo quindi di valutare l’acquisto in autonomia di dosi aggiuntive dei vaccini già approvati da Ema e Aifa, così come ha già annunciato il Veneto e come sembrano intenzionate a fare Emilia Romagna e Campania. Non si tratta di contrapporsi al governo nazionale, ma di accelerare sull’unica strada che può portarci fuori da questo tunnel”.

