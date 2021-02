Attualita 302

Covid, Sicilia in zona gialla da lunedì. Musumeci: "A governo Draghi chiederemo sostegno per le imprese"

Il presidente della Regione ha chiesto al ministro della Salute per chiedere di anticipare la misura della "zona gialla" alla domenica

Redazione

12 Febbraio 2021 20:41

«Da lunedì mattina la Sicilia sarà “zona gialla”. Ho appena firmato l’ordinanza che recepisce le disposizioni nazionali e, dopo tanti sacrifici, individua un livello regionale di rischio “basso”: siamo la Regione con l’indice Rt più basso d’Italia!In vista della decisione di oggi ho scritto al ministro della Salute per chiedere di anticipare la misura della “zona gialla” alla domenica, per restituire un po’ di respiro in più ai ristoratori che in queste settimane sono rimasti chiusi. Il ministro mi ha informato di non poter accedere alla nostra richiesta e la legge, purtroppo, consente solo ordinanze regionali che prevedano maggiori chiusure e non il contrario.

Da lunedì, tuttavia, si parte e avvieremo subito un confronto con il nuovo governo, anzitutto per dare certezze dei ristori agli operatori economici e per definire i nuovi protocolli sulle aperture delle attività ancora non consentite.

Vogliamo riprendere a vivere, ma dobbiamo farlo con prudenza e senza tornare indietro». Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.



