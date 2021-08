Attualita 214

Covid, Sicilia bianca ma 40 comuni sono a rischio. Presto arriverà un'ordinanza di Musumeciumeci

Le Asp stanno ultimando i calcoli per definire la lista esatta dei comuni coinvolti, dove inoltre «saranno attivati altri hub vaccinali

Redazione

21 Agosto 2021 10:30

Il triplo dei casi rispetto alla Lombardia non comporteranno il ritorno in zona gialla per la Sicilia, ma non tutta l'Isola resterà bianca. È l'effetto delle restrizioni che la Regione si prepara a varare per 40 comuni, come scrive Andrea D'Orazio sul Giornale di Sicilia in edicola. I parametri elaborati dal Comitato tecnico scientifico regionale sono frutto dell’intreccio fra incidenza di contagi e tasso di vaccinazione rispetto alla popolazione. Palermo, come ha sottolineato lo stesso assessore Ruggero Razza, «con ogni probabilità non sarà interessata, perché in uno dei due parametri dirimenti, quello delle vaccinazioni, è tra le più virtuose, con quasi tutti i distretti che hanno oltre il 70% di popolazione immunizzata».

I 40 comuni, che probabilmente finiranno in giallo, appartengono invece alla Sicilia centro-orientale e registrano incidenze al di sotto del 70% nel ciclo vaccinale completo e inferiore al 60% per prima dose, «una soglia, quest’ultima, che terremo in grande considerazione per stabilire l’imminente giro di vite», ha aggiunto Razza. L'ordinanza del presidente Nello Musumeci è in arrivo, le Asp stanno ultimando i calcoli per definire la lista esatta dei comuni coinvolti, dove inoltre «saranno attivati altri hub vaccinali per accelerare l’immunizzazione», ha spiegato Razza.(Gds.it)



