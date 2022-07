Attualita 237

Covid, ristori per 244 aziende di Gela: ogni impresa riceverà oltre 3.300 euro di contributo a fondo perduto

Qualche giorno fa, finalmente, è stato pubblicato il Decreto Dirigenziale

Redazione

Nel maggio scorso, nel corso di un convegno alla Pinacoteca Comunale organizzato dal Gal Valli del Golfo, si era discusso dell’opportunità per le aziende colpite dalla crisi dovuta al Covid, e che avevano dovuto chiudere temporaneamente i battenti o rivedere le proprie modalità di lavoro, di avere accesso ad un nuovo ristoro, grazie al Bonus Sicilia. La Regione, infatti, ha chiesto ai Gal della Sicilia la disponibilità a stornare delle risorse da ambiti meno attrattivi per destinarli al Bonus, e il Comune di Gela ha ritenuto che fosse un’occasione da non perdere per stare accanto alle imprese del territorio.

“Una parte del consiglio non era d’accordo, - fanno sapere il Sindaco Lucio Greco e l’assessore Danilo Giordano - ma noi abbiamo fatto il possibile per stornare queste somme, che ammontano a circa 850mila euro, e qualche giorno fa, finalmente, è stato pubblicato il Decreto Dirigenziale che le assegna, dividendole, a 244 aziende locali. Si tratta di tutte quelle attività del settore commerciale e della ristorazione che avevano già presentato domanda, e che ora non dovranno fare altro che attendere il bonifico sul codice IBAN comunicato in fase di istruttoria. Ogni impresa riceverà oltre 3.300 euro di contributo a fondo perduto. Purtroppo, non è possibile recuperare tutto quello che è andato perso in quei mesi difficili, ma questa è sicuramente una boccata d’ossigeno che dimostra come questa amministrazione sia sempre stata vicina ai commercianti e sempre lo sarà.



