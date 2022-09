Cronaca 187

Covid, risalgono i contagi in Sicilia ma gli ospedali continuano a svuotarsi: i nuovi casi 1.595

A certificare l'incremento è la percentuale sull'indice di positività che oggi sale all'11,6

Redazione

Sono 1595 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia. Dopo il consueto calo del lunedì si assiste alla prevista risalita dei contagi registrati nel bollettino, conseguenza di un maggior numero di tamponi processati. Ieri erano 444 i casi, a fronte di 5.729 test. Oggi, invece, il numero di tamponi effettuati è di 13.733, dunque inevitabilmente è cresciuto anche il dato sui nuovi contagi. A certificare l'incremento è la percentuale sull'indice di positività che oggi sale all'11,6 mentre ieri era al 7,7%.

Anche oggi la Sicilia è al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 70.145, contro i 68.550 di ieri. Nel bollettino di oggi non vengono indicati guariti né deceduti. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 315, 39 in meno rispetto a un giorno fa, in terapia intensiva invece sono 27, due in più. A livello provinciale si registrano 316 casi a Palermo, a Catania 319, a Messina 280, a Siracusa 176, a Trapani 111, a Ragusa 109, a Caltanissetta 100, ad Agrigento 122, a Enna 62.

Sul piano nazionale sono 24.855 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 6.610. Le vittime sono 80, in aumento rispetto alle 40 di ieri. I tamponi effettuati sono 202.240. Il tasso è al 12,2%, in aumento rispetto all'10,3% di ieri.Sono 185 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, esattamente come ieri, nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono 24. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 4.459, nelle ultime ventiquattro ore 107 in meno. Gli attualmente positivi sono 571.344, rispetto a ieri 18.116 in meno. Dimessi e guariti sono 21.222.429 (+42.884) mentre il totale dei casi dall'inizio della pandemia è di 21.969.725, quello dei decessi è di 175.952.(Gds.it)



