Covid, Razza: restrizioni su zone a bassa vaccinazione e alto contagio a partire dal 23 agosto

Le zone più a rischio sono quelle con minori vaccinazioni, quindi è là che si deve tempestivamente intervenire

Redazione

21 Agosto 2021 17:42

«Il trend di crescita dei casi di soggetti positivi impone, come preannunciato, un provvedimento di contenimento che decorrerà dal 23 agosto. Il tema, come abbiamo sempre detto, non è la "zona gialla" regionale, ma il necessario rallentamento dell’epidemia dove i casi sono crescenti per contagiosità. L’impatto sulla struttura ospedaliera, con un solo incremento di posti occupati in terapia intensiva, non può essere da solo valutato positivamente. È lecito attendersi ancora una crescita di contagi perché raccoglieremo nei prossimi giorni gli effetti del ferragosto. Nessuno può pensare che si mettano a rischio le persone e le attività economiche. Le zone più a rischio sono quelle con minori vaccinazioni, quindi è là che si deve tempestivamente intervenire».

Lo ha dichiarato l’assessore regionale della Salute, Ruggero Razza.



