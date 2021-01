Politica 986

Covid, Razza: "La zona rossa si sta rivelando corretta". Presto la Sicilia potrebbe tornare in arancione

La Lega siciliana ha sollecitato la Regione affinchè venga chiesta al governo nazionale la riclassificazione dell'isola in zona arancione

Redazione

24 Gennaio 2021 09:16

«Come ho detto nei giorni scorsi all’amico Nino Minardo, raccogliendo anche la sua condivisione, la decisione di procedere alla definizione della 'zona rossa' in Sicilia si sta rivelando corretta. Non solo perché ha anticipato un provvedimento che sarebbe stato assunto (e per tre settimane) per decisione nazionale, come si evince dall'indice Rt nell'Isola rilevato a 1.27, ma perché ci sta consentendo di limitare il peso sulle strutture ospedaliere ed evitare di procedere a nuove conversioni. Ritengo che la sollecitazione della Lega siciliana vada, pertanto, nella stessa direzione auspicata dal presidente della Regione: riprendere il più possibile la vita ordinaria, rispettando regole comportamentali e determinando azione di controllo sul rispetto delle stesse». Lo dice l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, in ordine alla sollecitazione della Lega siciliana di chiedere al governo nazionale la riclassificazione della Sicilia in zona arancione.

