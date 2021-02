Politica 212

Covid, Razza: "Centri vaccinali programmati in base alla disponibilità del numero di vaccini"

L'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza replica alla richiesta avanzata da un sindacato di aumentare i centri vaccinali

12 Febbraio 2021 18:40

«Che un grande sindacato chieda alla Regione di aumentare i centri vaccinali, senza cogliere la banalità che essi sono programmati in ragione percentuale del numero dei vaccini disponibili, desta preoccupazione e stupore. Non capisco il senso di una polemica speciosa che fa persino perdere valore al tavolo istituito con mio decreto. Ma io sono più cocciuto dei comunicati e credo nel dialogo con tutte le parti sociali. Anche quando si trasforma in soliloquio». Lo dice l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza.

