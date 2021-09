Cronaca 629

Covid, ragazza di 26 anni non vaccinata muore a Palermo: "Aveva anche altri problemi di salute"

La giovane donna era una obesa grave, quindi con una comorbilità che imponeva la vaccinazione

Redazione

07 Settembre 2021 21:26

Una ragazza di 26 anni è deceduta a Palermo la notte scorsa all'ospedale "Cervello". La giovane era ricoverata da alcuni giorni in Rianimazione per Covid e non era vaccinata. Ad aggravare il suo stato di salute altri disturbi di cui soffriva da tempo, come spiega il direttore del reparto Baldo Renda. "Era già arrivata in condizioni molto serie - racconta- e quindi è stata intubata, anche se all'inizio aveva espresso il diniego al trattamento intensivo. Purtroppo, la signora era una obesa grave, quindi con una comorbilità che imponeva la vaccinazione. Certamente, la somministrazione del vaccino l'avrebbe messa al riparo da quadri patologici severi". (Gds.it)



