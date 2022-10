Attualita 364

Covid in Sicilia, prorogati i contratti dei precari Asp: contratti fino al 31 dicembre

Il personale era stato chiamato a dare una mano in uno dei periodi più difficili della pandemia

Redazione

Prorogati i contratti co.co.co dei precari Asp assunti durante il periodo pandemico. Il personale che era stato chiamato a dare una mano in uno dei periodi più difficili per il nostro sistema sanitario, infatti, si vedrà rinnovato il contratto fino al 31 dicembre. Una decisione già presa l’anno scorso, quando l’assessore Razza, uniformandosi al prolungamento dello stato di emergenza deciso dal governo fino al 31 dicembre, aveva anche previsto che tutti i contratti «non covid» seguissero la stessa strada.

Nel luglio scorso si era verificata un’agitazione all’Asp di Messina, che non aveva rinnovato alcune figure al contrario delle altre province siciliane. Adesso, s16 medici, 10 educatori professionali, 10 tecnici della prevenzione, 1 coadiutore amministrativo, 71 assistenti amministrativi, 14 collaboratori amministrativi, 7 collaboratori professionali, 90 assistenti tecnici e 9 assistenti sociali si sono visti allungare il contratto fino al 31 dicembre, per un totale di circa un milione e duecento mila euro. Cosa accadrà successivamente ancora non si sa. Rinnovato anche il personale che si è distinto durante la campagna vaccinale svoltasi all’hub della Fiera del Mediterraneo di Palermo. Così, il direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni, ha rinnovato 118 assistenti amministrativi, 235 assistenti tecnici informatici, 27 collaboratori amministrativi professionali, 40 collaboratori ingegneri, 12 assistenti sociali, 11 educatori professionali, 13 medici, 1 assistente sanitario (protezione civile), 1 infermiere (protezione civile), e 28 amministrativi (protezione civile). Anceh questi tutti contratti co.co.co. Rinnovi necessari, vista l’attività di vaccinazione di prossimità, domiciliare e in hub, che si aggirano all’incirca su un milione di euro.



