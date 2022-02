Attualita 283

Covid, per i collegamenti con la Sicilia basterà il green pass base: passa emendamento di Lorefice

Il Senato ha dato il via libera all'emendamento presentato dal parlamentare nazionale Pietro Lorefice (M5S)

Redazione

È appena arrivato l’ok dall’Aula di Palazzo Madama al mio emendamento che permette di viaggiare con il green pass base sui mezzi di trasporto aerei, marittimi e terrestri per i collegamenti tra la Sicilia, la Sardegna e le isole minori con il resto del territorio italiano. L'utilizzo di questi mezzi, quindi, sarà consentito ai cittadini in possesso di una delle certificazioni Covid-19 da vaccinazione o da guarigione o, appunto, da test, il cosiddetto ‘green pass base’. Il Parlamento dice così basta ad una inaccettabile disparità di trattamento tra cittadini isolani e cittadini della terraferma”. Lo dichiara il primo firmatario, il senatore M5S Pietro Lorefice.

“Non solo, – continua il parlamentare – l’attuale situazione non fa che danneggiare ulteriormente territori che già soffrono di gravi penalizzazioni rispetto ai cittadini della terraferma, in tema di servizi offerti, ma anche di condizioni economiche e di sviluppo di queste zone. Infine, ribadisco che il compito delle istituzioni deve essere quello di adoperarsi al fine di minimizzare eventuali disparità e uniformare quanto più possibile le condizioni di vita tra terraferma e isole” conclude Lorefice.



