Salute 86

Covid, onorificenza a Cateno De Luca da Ordine di Malta: "Per impegno durante pandemia"

"Si è speso a difesa e tutela della salute, impegnandosi in prima persona e varando misure a sostegno di tutte quelle categorie più deboli che necessitavano di un segno concreto"

Redazione

Consegnata oggi dal conte don Carlo Marullo di Condojanni un’onorificenza dell’Ordine di Malta di Messina all'ex sindaco della città dello Stretto, Cateno De Luca, per l’impegno profuso durante la pandemia nella sua qualità di primo cittadino. Il Sovrano militare ordine ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme e di Malta ha conferito a De Luca una medaglia per la campagna Covid-19 istituita con decreto del 4 dicembre 2020. "Abbiamo apprezzato - ha detto il conte don Carlo Marullo di Condojanni consegnando la decorazione - il suo grande impegno in un periodo particolarmente difficile per la città di Messina e i suoi cittadini. Si è speso a difesa e tutela della salute, impegnandosi in prima persona e varando misure a sostegno di tutte quelle categorie più deboli che necessitavano di un segno concreto di vicinanza delle istituzioni".

"Il periodo della pandemia è stato certamente il più difficile che abbiamo dovuto affrontare - ha detto De Luca ringraziando l'Ordine di Malta e il conte don Carlo Marullo di Condojanni, ha affermato De Luca, per questa onorificenza -. Come sindaco della città di Messina mi sono impegnato a garantire una presenza costante dell’amministrazione affinché i cittadini potessero sentirsi meno soli e confusi di fronte alle notizie che si rincorrevano a volte in maniera incontrollata. Un impegno che la città ha apprezzato e per il quale ancora oggi in tanti mi ringraziano. Sono stati novanta giorni complicati, ma l’esperienza fatta - ha concluso De Luca - ci ha fortificati e oggi possiamo senz’altro dire di aver superato quel momento anche grazie al grande senso di responsabilità che la città ha mostrato".



