Covid, nuovo allarme degli esperti: c'è un'altra variante, si nasconde negli animali

C'è una nuova variante, molto contagiosa, che si nasconde bene al sistema immunitario

Redazione

Mentre sale l'incidenza dei casi di Covid-19 in Italia - questa settimana è pari a 725 casi su 100mila abitanti rispetto a 510 della scorsa settimana, secondo il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute - spunta una nuova variante che tiene in allerta gli esperti. Ne ha parlato l'immunologa Antonella Viola nel corso della trasmissione Otto e mezzo condotta da Lilli Gruber su La7.

"Il virus continua a mutare e a diventare sempre più trasmissibile - ha spiegato l'immunologa -. Non c'è motivo di ritenere che diventerà più buono, possiamo solo sperarlo. C'è una nuova variante, molto contagiosa, che si nasconde bene al sistema immunitario. C può nascondersi così per poi tornare a infettare noi". Secondo Antonella Viola "è giusto uscire dall'emergenza dopo 2 anni di pandemia, ma la partita non è chiusa. Si pensi che si sono zone dell'Africa dove appena il 3 per cento della popolazione è vaccinato".

Sull'eventualità di estendere la platea della quarta dose è cauta. "In questo momento non ci sono dati che suggeriscano di somministrarla a tutti. Le indicazioni scientifiche dicono che potrebbe valere la pena farla sulle persone più fragili o anziane. Il mio consiglio è continuare a usare le mascherine nei luoghi pubblici, perché il virus sta circolando molto e sono l'unica protezione che funziona, preferibilmente quelle ffp2".(Gds.it)



