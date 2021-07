Attualita 364

Covid, nuova mappa dell'Europa: Sicilia vicina alla zona gialla con altre tre regioni

Segnate in rosso scuro sulla mappa diverse regioni dell'Olanda e della Spagna, così come a Cipro

Redazione

22 Luglio 2021 15:31

La Sicilia, insieme a Sardegna, Lazio e Veneto a rischio zona gialla secondo l'Europa. Torna lo spettro dei colori a causa dell'aumento dei contagi di Coronavirus. L'Ecdc ha pubblicato mappe aggiornate sull'incidenza del contagio da Covid, con i numeri di casi per abitante, che aumentano in tutta Europa. Rischiano il giallo, in Europa, anche buona parte della Francia e del Belgio. Segnate in rosso scuro sulla mappa diverse regioni dell'Olanda e della Spagna, così come a Cipro e in alcune isole greche. La Regione di Bruxelles è in rosso, come la Corsica, il Lussemburgo e l'Irlanda. Intanto si attende il nuovo decreto e le decisioni del Governo in base ai nuovi parametri. Per la soglia di sbarramento per il passaggio dalla zona bianca a quella gialla attualmente la legge indica 50 casi settimanali per centomila abitanti. Sicilia, Sardegna, Lazio e Veneto hanno già superato questa soglia, mentre solo tre settimane fa si aggiravano attorno ai 10 casi. La Sicilia è a quota 56,5 per centomila abitanti. L'incidenza più alta è quella della Sardegna con 64,4 per centomila. Seguono poi il Veneto con 54,5 e il Lazio con 54 casi per centomila abitanti.(Gds.it)



La Sicilia, insieme a Sardegna, Lazio e Veneto a rischio zona gialla secondo l'Europa. Torna lo spettro dei colori a causa dell'aumento dei contagi di Coronavirus. L'Ecdc ha pubblicato mappe aggiornate sull'incidenza del contagio da Covid, con i numeri di casi per abitante, che aumentano in tutta Europa. Rischiano il giallo, in Europa, anche buona parte della Francia e del Belgio. Segnate in rosso scuro sulla mappa diverse regioni dell'Olanda e della Spagna, così come a Cipro e in alcune isole greche. La Regione di Bruxelles è in rosso, come la Corsica, il Lussemburgo e l'Irlanda. Intanto si attende il nuovo decreto e le decisioni del Governo in base ai nuovi parametri. Per la soglia di sbarramento per il passaggio dalla zona bianca a quella gialla attualmente la legge indica 50 casi settimanali per centomila abitanti. Sicilia, Sardegna, Lazio e Veneto hanno già superato questa soglia, mentre solo tre settimane fa si aggiravano attorno ai 10 casi. La Sicilia è a quota 56,5 per centomila abitanti. L'incidenza più alta è quella della Sardegna con 64,4 per centomila. Seguono poi il Veneto con 54,5 e il Lazio con 54 casi per centomila abitanti.(Gds.it)

Ti potrebbero interessare