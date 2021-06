Attualita 166

Covid, non c'è la Sicilia tra le altre regioni che da lunedì saranno "zona bianca"

Come previsto per il nostro territorio le misure meno restrittive dovrebbero scattare dal 21 giugno

Redazione

11 Giugno 2021 12:25

Non c'è la Sicilia come previsto tra le regioni che da lunedì prossimo diventeranno zona bianca. Da lunedì prossimo infatti sono 29 milioni gli italiani per i quali ci saranno le restrizioni minime, ma non ancora i siciliani. Secondo quanto si apprende infatti i dati del monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute, ora all’esame della cabina di regia, confermerebbero il passaggio nella zona a meno restrizioni per l'Emilia Romagna, Lombardia, Lazio, Piemonte, Provincia autonoma di Trento e Puglia. Queste si aggiungerebbero così a quelle già in questa fascia: Abruzzo, Liguria, Umbria, Veneto, Molise, Friuli Venezia Giulia e Sardegna.

Su base nazionale scende ancora il valore medio nazionale dell’incidenza dei casi di Covid ogni 100 mila abitanti che passa a 26 rispetto al 32 della scorsa settimana. Fermo invece l’Rt nazionale allo stesso valore di 7 giorni fa: 0,68. «La prevalente circolazione in Italia della variante inglese e la presenza di altre varianti che possono avere una maggiore trasmissibilità e/o eludere parzialmente la risposta immunitaria, richiede di continuare a monitorare con attenzione la situazione e mantenere cautela e gradualità nella gestione dell’epidemia" raccomanda nella bozza del report Istituto superiore di sanità (Iss)-ministero della Salute sul monitoraggio Covid-19 in Italia.(La Sicilia.it)



