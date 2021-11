Cronaca 193

Covid, Nicolosi in "zona arancione" fino al 24 novembre

Nel Comune etneo è consentita la ristorazione e la somministrazione di alimenti e bevande mantenendo, però, sempre il limite di quattro persone al tavolo

Redazione

11 Novembre 2021 20:11 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/covid-nicolosi-in-zona-arancione-fino-al-24-novembre Copia Link Condividi Notizia

Il Comune di Nicolosi, nel Catanese, da sabato 13 novembre, sarà in “zona arancione”. Lo prevede l’ordinanza appena firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci, su proposta del dipartimento regionale Asoe. Le misure restrittive anti Covid, a causa dell’alto numero di positivi in rapporto ai vaccinati, saranno in vigore fino a mercoledì 24 novembre. Nel Comune etneo è consentita la ristorazione e la somministrazione di alimenti e bevande mantenendo, però, sempre il limite di quattro persone al tavolo (a eccezione dei conviventi). Per tutte le informazioni in merito alle misure previste è possibile consultare le Faq diffuse dall’assessorato regionale alla Salute.



Il Comune di Nicolosi, nel Catanese, da sabato 13 novembre, sarà in "zona arancione". Lo prevede l'ordinanza appena firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci, su proposta del dipartimento regionale Asoe. Le misure restrittive anti Covid, a causa dell'alto numero di positivi in rapporto ai vaccinati, saranno in vigore fino a mercoledì 24 novembre. Nel Comune etneo è consentita la ristorazione e la somministrazione di alimenti e bevande mantenendo, però, sempre il limite di quattro persone al tavolo (a eccezione dei conviventi). Per tutte le informazioni in merito alle misure previste è possibile consultare le Faq diffuse dall'assessorato regionale alla Salute.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare