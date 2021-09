Cronaca 311

Covid, neonato ricoverato in terapia intensiva: è stato infettato dalla mamma no vax

Il piccolo è ricoverato all'ospedale di Padova. Il piccolo è in condizioni molto serie. I sanitari non possono sbilanciarsi sul decorso

Redazione

22 Settembre 2021 13:51

È stato infettato dalla mamma, non vaccinata e positiva al Covid, il neonato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Padova. Il bambino è in gravi condizioni. Al momento della nascita era risultato negativo al test, per questo i medici avevano autorizzato le dimissioni per mamma e figlio, rientrati a casa senza sintomi. Ma, dopo qualche giorno, il bimbo ha iniziato a manifestare i sintomi del contagio. La donna si è ripresentata in ospedale il 9 settembre, quando il piccolo ha cominciato a manifestare i primi segnali che qualcosa non andava. Sottoposto al tampone, la diagnosi non ha lasciato dubbi: il neonato aveva contratto il virus. Il contatto continuo con la mamma ha trasmesso il contagio, mentre l'allattamento non ci sono indicazioni contrarie dei medici per le neo mamme.

Il piccolo è in condizioni molto serie. I sanitari non possono sbilanciarsi sul decorso, dall'ospedale non filtrano altre informazioni. A rendere nota la vicenda è stato questa mattina il governatore del Veneto, Luca Zaia, durante la presentazione del bollettino sui dati Covid. “Inizialmente l'indicazione alle gestanti - ha ricordato Zaia - era quella di attendere prima di fare la vaccinazione. Purtroppo, dopo, si è visto che parecchie gestanti hanno avuto qualche guaio. Adesso i medici stanno spingendo per la vaccinazione anche delle donne in gravidanza”. (Il Resto del Carlino.it)



