Covid, Musumeci si è vaccinato con AstraZeneca: "Dobbiamo uscire da questo tunnel"

Il presidente della Regione ha ricevuto oggi pomeriggio la prima dose del vaccino AstraZeneca nell’Hub vaccinale di Catania

Redazione

08 Maggio 2021 20:47

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, come aveva annunciato nei giorni scorsi, ha ricevuto oggi pomeriggio la prima dose del vaccino AstraZeneca nell’Hub vaccinale di Catania (ex mercato ortofrutticolo). «Ho ricevuto - ha detto subito dopo - la prima dose del vaccino: AstraZeneca naturalmente. Sono contento di essere entrato anch’io nel novero dei siciliani che si avviano verso la totale immunizzazione. Spero che questa mia azione possa essere condivisa da quanti si trovano nelle mie stesse condizioni. Stiamo combattendo battaglie durissime per abbassare l’età dei cittadini ammessi al vaccino e siamo finalmente arrivati anche nelle isole minori. Andiamo avanti, perché dobbiamo uscire il prima possibile da questo tunnel. E sono convinto che ce la faremo».



