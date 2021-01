Cronaca 824

Covid, Musumeci: "Preoccupati per curva contagi chiesta 'zona arancione'"

Il governatore della Sicilia ha chiesto al ministro Speranza di anticipare di almeno una settimana l'istituzione della zona arancione

Redazione

08 Gennaio 2021 14:02

«Siamo preoccupati per l'attuale andamento della curva dei contagi in Sicilia, per questo abbiamo chiesto al ministro Speranza, che ringrazio, di anticipare di almeno una settimana il provvedimento di istituzione della zona arancione per la Sicilia. Nonostante l'indice Rt dell'Isola non prevedesse infatti questa classificazione, con grande senso di responsabilità, abbiamo così previsto misure più stringenti a salvaguardia del nostro territorio".

Lo dichiara il presidente della Regione Nello Musumeci.





