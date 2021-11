Cronaca 244

Covid, Musumeci: "Obbligo vaccinale una necessità, basta con i morti in Sicilia"

Intanto, nei giorni scorsi il governatore della Sicilia ha firmato una nuova ordinanza che prevede ulteriori misure di prevenzione antiCovid

«L’obbligo vaccinale è una necessità, non è più una opzione. Quanti morti ancora devono esserci perché qualcuno si convinca che al vaccino non c'è alternativa, quanti». È la posizione del governatore della Sicilia, Nello Musumeci, che si è espresso così durante la convention del suo movimento DiventeràBellissima, a Catania. Per provare a porre un freno all'aumento dei contagi, intanto, nei giorni scorsi lo stesso governatore ha firmato una nuova ordinanza che prevede ulteriori misure di prevenzione antiCovid visto l'approssimarsi delle festività natalizie. Il provvedimento, che sarà in vigore fino al 31 dicembre, prevede che sia sottoposti al tampone nei porti e aeroporti siciliani anche i viaggiatori che arrivano dalla Germania e dal Regno Unito, controlli che si aggiungono a quelli già previsti per chi proviene, o vi abbia transitato nei 14 giorni precedenti, dagli Usa, Malta, Portogallo, Spagna, Francia, Grecia e Paesi Bassi. L'ordinanza, inoltre, ha introdotto l'obbligo di portare la mascherina sempre con sé e di indossarla anche in tutti i luoghi aperti al pubblico particolarmente affollati. (ANSA)



