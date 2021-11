Politica 348

Covid, Musumeci: "Le nuove misure del Governo sono in linea con quelle della mia giunta"

Il presidente della Regione plaude al decreto appena approvato dal Governo nazionale

Redazione

Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci esprime apprezzamento per l'impianto del decreto legge varato dal governo nazionale in merito alle nuove misure di prevenzione nella lotta al Covid. «Un provvedimento – sottolinea Musumeci - che trova la condivisione delle Regioni italiane e che, soprattutto, introduce alcuni elementi sull’obbligatorietà del vaccino e sull’uso delle mascherine all'aperto, che sono assolutamente in linea con la posizione fin qui tenuta dal governo regionale»

Il Consiglio dei ministri, ha dato infatti il via libera al decreto che rafforza le misure anti Covid con il Super Green pass. Il provvedimento è stato varato all’unanimità. Il Super Green pass varrà dal 6 dicembre al 15 gennaio, ma le misure potranno essere poi prorogate. E’ quanto viene riferito da fonti governative al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato il decreto. Arriva l’obbligo di Green pass o tampone anche per accedere ai mezzi del trasporto pubblico locale. La vaccinazione obbligatoria viene estesa a personale amministrativo della sanità, docenti e personale amministrativo della scuola, militari, forze di polizia, soccorso pubblico dal 15 dicembre.Restano invariate le tipologie e la durata dei tamponi.



