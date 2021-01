Attualita 1440

Covid, Musumeci: "In Sicilia non escludo lockdown come quello della scorsa primavera"

Allo studio del governo regionale ci potrebbero essere altre misure per contenere la curva del contagio

Redazione

21 Gennaio 2021 13:07

“Siamo molto allarmati perche’ i siciliani non hanno capito la gravita’ del momento. Basta guardare le foto e i filmati per rendersi conto della indisciplina di una minoranza di cittadini”. Lo ha detto il presidente della Regione, Nello Musumeci, a margine della presentazione di alcune misure sull’agricoltura a Palazzo d’Orleans, a Palermo.“Siamo preoccupati – ha aggiunto -, se il contagio non dovesse abbassarsi alla fine del mese adotteremo ulteriori misure restrittive d’intesa con il Governo nazionale e non escludo che si possa arrivare ad un lockdown come quello della scorsa primavera”.



“Siamo molto allarmati perche’ i siciliani non hanno capito la gravita’ del momento. Basta guardare le foto e i filmati per rendersi conto della indisciplina di una minoranza di cittadini”. Lo ha detto il presidente della Regione, Nello Musumeci, a margine della presentazione di alcune misure sull’agricoltura a Palazzo d’Orleans, a Palermo.“Siamo preoccupati – ha aggiunto -, se il contagio non dovesse abbassarsi alla fine del mese adotteremo ulteriori misure restrittive d’intesa con il Governo nazionale e non escludo che si possa arrivare ad un lockdown come quello della scorsa primavera”.



News Successiva Caltanissetta, centro di Pian del Lago: operatori da 4 mesi senza ammortizzatori sociali

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare