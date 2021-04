Cronaca 2810

Covid, Musumeci firma l'ordinanza: prorogata la zona rossa per Caltanissetta

Insieme a Caltanissetta la zona rossa è stata prorogata anche a Caltavuturo, Palma di Montechiaro e Scicli

Redazione

06 Aprile 2021 18:07

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, con propria ordinanza ha prorogato le misure per la “zona rossa” fino al 14 aprile nei Comuni di: Caltanissetta, Caltavuturo in provincia di Palermo, Palma di Montechiaro nell'Agrigentino e Scicli, in provincia di Ragusa. In applicazione delle recenti disposizioni nazionali, in tutti i Comuni dell’Isola già dichiarati “zona rossa” le attività scolastiche si svolgeranno in presenza fino alla prima media compresa, mentre le altre attività saranno esclusivamente in Dad. Le superiori decisioni a seguito delle richieste dei sindaci delle città interessate ed i pareri positivi delle Asp competenti.



