Covid, Lupo e Dipasquale (Pd): intensificare screening per evitare focolai in scuole dell'infanzia

I due deputati regionali hanno chiesto la necessità di fornire mascherine del tipo FFP2 a docenti e personale di assistenza oltre alla esigenza di programmare le vaccinazioni per il personale scolastico

Redazione

21 Gennaio 2021 09:49

“Il tasso di trasmissione del virus all’interno delle scuole dell’infanzia può essere contenuto, nonostante la difficoltà di mantenere il distanziamento per i bambini, con opportune misure di contenimento quali screening e uso rigoroso dei dispositivi di protezione individuale. A tal proposito abbiamo sollecitato una riunione della Quinta commissione Ars per discutere delle criticità connesse al recente riavvio dell’attività nelle scuole dell’infanzia”. Lo hanno detto il capogruppo Giuseppe Lupo ed il parlamentare Pd all’Ars e componente della Commissione Cultura Nello Dipasquale al termine della riunione di commissione svolta con la partecipazione dell’assessore regionale all’Istruzione Roberto Lagalla e delle organizzazioni sindacali.“Abbiamo sottolineato la necessità di fornire mascherine del tipo FFP2 a docenti e personale di assistenza oltre alla esigenza di programmare le vaccinazioni per il personale scolastico delle scuole dell’infanzia e per i docenti di sostegno nel più beve arco di tempo possibile. Intanto – hanno concluso i parlamentari Pd – è urgente predisporre screening e tamponi all’interno delle scuole, attraverso le Usca scolastiche, per prevenire l’insorgere di focolai”.



