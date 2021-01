Attualita 398

Covid, lo Snalv Confsal Caltanissetta lancia l'allarme: "Manca il personale socio-sanitario"

Il segretario Territoriale Manuel Bonaffini, chiede inoltre che bisognerebbe rendere definitiva la graduatoria degli Oss

Redazione

04 Gennaio 2021 15:51

La Snalv Confsal, rappresentata dal segretario territoriale provinciale Caltanissetta, Enna Agrigento, Manuel Bonaffini, fa presente che il perdurare dell’emergenza correlata all’epidemia, fa emergere la carenza di personale sanitario e socio-sanitario nelle strutture del servizio sanitario pubblico.“È fondamentale ricordare – si legge in una nota - che il personale Oss, nel tempo, ha reso servizi lavorativi in favore dei presidi Ospedalieri nel Territorio Siciliano, per rendere la Sanità Siciliana sempre più efficace ed efficiente.

Si ribadisce, inoltre, la necessità di cambiare la graduatoria degli operatori Oss, rendendola definitiva e dalla quale poter attingere per fronteggiare le necessità future.

Durante l’emergenza coronavirus, che ci ha “investiti” improvvisamente, ci sono anche loro gli operatori socio sanitari, che come “angeli”, quest’ultimi nel silenzio più totale stanno facendo il possibile per prendersi cura delle persone che in questo momento stanno vivendo una situazione drammatica.

Questi, rappresentano una figura professionale che affianca medici ed infermieri e, sono a diretto e stretto contatto con i pazienti e utenti delle strutture. Ci sono anche loro che proteggono i nostri utenti con le competenze e le capacità che li contraddistinguono, regalando un sorriso per tutti, pur essendo sfiniti. Certamente, loro, non sono immuni dal forte stress psicologico che sta provocando questa pandemia, nonostante ciò, continuano instancabili nel portare avanti quelle che sono le loro mansioni nel miglior modo possibile.

Lo Snalv Confsal chiede al Governo della Regione Sicilia, di non dimenticare gli operatori Oss che in questo momento di grave emergenza Sanitaria stanno dando il massimo con tanti sacrifici, costretti inoltre a saltare riposi e a svolgere turni massacranti.”



