Covid, l'appello di Speranza: "Serve massima prudenza, la zona gialla non è scampato pericolo"

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha pubblicato un post su Facebook per richiamare gli italiani ad essere prudenti

Redazione

07 Febbraio 2021 11:31

"Serve massima prudenza su tutto il territorio nazionale. Non dobbiamo vanificare i progressi delle ultime settimane, risultato dei sacrifici fatti finora.Zona gialla non significa scampato pericolo. Il virus circola e il rischio, anche per via delle varianti, resta alto. Non possiamo scherzare con il fuoco". Questo l'appello del ministro della Salute, Roberto Speranza, pubblicato su Facebook.



