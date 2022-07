Coronavirus in Sicilia, impennata di contagi: l'Isola sfiora i 10mila nuovi casi. Ricoveri in aumento

Coronavirus in Sicilia, impennata di contagi: l'Isola sfiora i 10mila nuovi casi. Ricoveri in aumento

Il rapporto fra i due dati fa schizzare il tasso di positività al 33,5%

Redazione

La nuova impennata era attesa, come tutti i martedì, quando il numero dei tamponi processati torna a salire. Ma stavolta il dato è davvero allarmante. La Sicilia sfiora i 10mila nuovi contagi nel bollettino diffuso oggi (9.993) a fronte di 29.849 tamponi processati. Il rapporto fra i due dati fa schizzare il tasso di positività al 33,5%. Rispetto ai numeri di ieri, quando i nuovi casi erano 3.140 su 13.385 test effettuati con un indice di positività del 23,5%, l'incremento è preoccupante. E anche dagli ospedali non arrivano buone notizie. Nell'Isola oggi si contano 35 nuovi ingressi nei reparti ordinari, altri tre nelle terapie intensive. Secondo il bollettino di oggi, in Sicilia ci sono altri 14 decessi da aggiungere al totale di 11.245 registrati dall'inizio della pandemia. Attualmente nell'Isola ci sono 105.639 positivi al Covid, 3.691 i guariti registrati nelle ultime 24 ore. Numeri da piena pandemia.

In tutta Italia sono 132.274 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 36.282. Le vittime sono invece 94, 35 in più rispetto alle 59 di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 464.732 tamponi con il tasso di positività che si attesta al 28,4%, stabile rispetto al 27,9% di ieri. Sono 323 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 20 in più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 53. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.003, 355 in più di ieri.



