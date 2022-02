Cronaca 60

Covid, la Sicilia rimane in zona arancione: ancora alto il numero dei contagiati

I ricoveri nelle terapie intensive sono al 16% mentre il dato è rimasto invariato nelle aree non critiche

Redazione

04 Febbraio 2022 20:37 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/covid-la-sicilia-rimane-in-zona-arancione-ancora-alto-il-numero-dei-contagiati Copia Link Condividi Notizia

Restano ancora alti in Sicilia i numeri dei nuovi contagiati dal Covid nelle ultime 24 ore, oltre 7mila, e anche i decessi, altre 44 vittime, mentre continua a diminuire la pressione negli ospedali: 49 casi in meno nei reparti ordinari, sette persone dimesse dalle Terapie intensive.In quest'ultime strutture, secondo il report dell'Agenas, i ricoveri sono al 16% (-1%), mentre il dato è rimasto invariato nelle 'aree non critiche' dei nosocomi. Il tasso di positività è sceso di poco passando dal 16,4 al 16,1%. Un quadro complessivo che non ha consentito all'isola di passare al 'giallo', come ventilato. La regione, infatti, resterà ancora 'zona arancione', come prevede l'ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha lasciato invariato il 'colore' dell'isola. (ANSA).



Restano ancora alti in Sicilia i numeri dei nuovi contagiati dal Covid nelle ultime 24 ore, oltre 7mila, e anche i decessi, altre 44 vittime, mentre continua a diminuire la pressione negli ospedali: 49 casi in meno nei reparti ordinari, sette persone dimesse dalle Terapie intensive.In quest'ultime strutture, secondo il report dell'Agenas, i ricoveri sono al 16% (-1%), mentre il dato è rimasto invariato nelle 'aree non critiche' dei nosocomi. Il tasso di positività è sceso di poco passando dal 16,4 al 16,1%. Un quadro complessivo che non ha consentito all'isola di passare al 'giallo', come ventilato. La regione, infatti, resterà ancora 'zona arancione', come prevede l'ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha lasciato invariato il 'colore' dell'isola. (ANSA).

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare