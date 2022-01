Covid, la Sicilia passa in zona arancione. Musumeci: "Ospedali pieni di pazienti non vaccinati"

Cronaca 1073

Covid, la Sicilia passa in zona arancione. Musumeci: "Ospedali pieni di pazienti non vaccinati"

La Sicilia ha sforato tutti e tre i parametri che determinano il cambio di colore

Redazione

21 Gennaio 2022 17:15 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/covid-la-sicilia-passa-in-zona-arancione-musumeci-ospedali-pieni-di-pazienti-non-vaccinati Copia Link Condividi Notizia

Ora è ufficiale: la Sicilia passa in zona arancione insieme ad Abruzzo, Friuli Venezia Giulia e Piemonte. Lo ha deciso il Ministro della Salute, Roberto Speranza, alla luce dei dati del monitoraggio settimanale, firmando una nuova ordinanza che prevede anche il passaggio di Puglia e Sardegna in giallo. "Ci stiamo avvicinando verso la zona arancione, perché nonostante tutti gli sforzi fatti i reparti di Terapia intensiva sono pieni di persone non vaccinate che ci spingono verso questo colore», aveva detto poco fa il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, anticipando la notizia. La Sicilia ha sforato tutti e tre i parametri che determinano il cambio di colore: nell'ultima settimana l'incidenza è stata di 1.169,4 nuovi casi su centomila abitanti a fronte della soglia di 250, l'occupazione dei reparti ordinari è salita al 36,6 per cento (il tetto è il 30), quella delle Terapie intensive al 20,2 (a fronte della soglia del 20).(Gds.it)



Ora è ufficiale: la Sicilia passa in zona arancione insieme ad Abruzzo, Friuli Venezia Giulia e Piemonte. Lo ha deciso il Ministro della Salute, Roberto Speranza, alla luce dei dati del monitoraggio settimanale, firmando una nuova ordinanza che prevede anche il passaggio di Puglia e Sardegna in giallo. "Ci stiamo avvicinando verso la zona arancione, perché nonostante tutti gli sforzi fatti i reparti di Terapia intensiva sono pieni di persone non vaccinate che ci spingono verso questo colore», aveva detto poco fa il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, anticipando la notizia. La Sicilia ha sforato tutti e tre i parametri che determinano il cambio di colore: nell'ultima settimana l'incidenza è stata di 1.169,4 nuovi casi su centomila abitanti a fronte della soglia di 250, l'occupazione dei reparti ordinari è salita al 36,6 per cento (il tetto è il 30), quella delle Terapie intensive al 20,2 (a fronte della soglia del 20).(Gds.it)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare