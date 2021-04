Attualita 94

Covid, la Regione avvia i cantieri dei 17 nuovi Centri vaccinali: domani sopralluogo a Gela

Il PalaCossiga, dopo essere stato ultimato perchè finito più volte nelle mani dei vandali, diventerà un centro vaccinale

Redazione

26 Aprile 2021 18:40

Sono stati affidati i lavori in somma urgenza per la realizzazione dei nuovi 17 Centri vaccinali della Sicilia. Il governo Musumeci ha dato incarico anche stavolta alla Protezione civile regionale di espletare le relative procedure, attraverso ditte specializzate in allestimenti fieristici e ristrutturazioni. Il Dipartimento, guidato da Salvo Cocina, è fortemente impegnato nel potenziamento della campagna di vaccinazione anti-Covid. L’obiettivo è raggiungere le 50 mila somministrazioni al giorno grazie anche al potenziamento del numero dei centri di vaccinazione.

Per domani, martedì, è fissato un sopralluogo congiunto con la ditta incaricata e i tecnici del Dipartimento, finalizzato all'allestimento delle strutture interne all’immobile individuato a Gela.



