Cronaca 106

Covid, la curva dei contagi in Sicilia torna a far paura: i casi riscontrati sono 836

Nell'isola si è registrato un aumento dei contagi che tona a preoccupare

Redazione

03 Dicembre 2021 18:59 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/covid-la-curva-dei-contagi-in-sicilia-torna-a-far-paura-i-casi-riscontarti-sono-836 Copia Link Condividi Notizia

l livello dei ricoveri ospedalieri ancora “tiene” ma i nuovi contagi crescono ed anche velocemente. E’ quanto emerge dal bollettino covid del 3 dicembre del ministero della Salute. I NUMERI. I nuovi casi di covid in Sicilia sono stati 836 (ieri erano stati 662) e con un numero di tamponi (26.359) inferiore rispetto ai quasi 33 mila di ieri. Infatti il tasso di positività sale al 3,17% contro il 2,02% di ieri. I morti sono stati cinque e il totale delle vittime siciliane del virus sale così a 7.223.

I ricoveri dicono che la situazione degli ospedali è ancora sotto controllo. I ricoverati complessivamente sono 356 (fino a ieri erano 351) dei quali 311 in area medica (ieri 307) e 45 i terapia intensiva (ieri 44) con un solo nuovo ingresso. Sono 17.030 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 16.806. Sono invece 74 le vittime in un giorno, ieri erano state 72. I tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia sono 588.445, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 679.462. Il tasso di positività è al 2,9%, in aumento rispetto all'2,5% di ieri. Sono invece 708 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 10 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 60. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 5.385, ovvero 87 in più rispetto a ieri. (La Sicilia.it)



l livello dei ricoveri ospedalieri ancora "tiene" ma i nuovi contagi crescono ed anche velocemente. E' quanto emerge dal bollettino covid del 3 dicembre del ministero della Salute. I NUMERI. I nuovi casi di covid in Sicilia sono stati 836 (ieri erano stati 662) e con un numero di tamponi (26.359) inferiore rispetto ai quasi 33 mila di ieri. Infatti il tasso di positività sale al 3,17% contro il 2,02% di ieri. I morti sono stati cinque e il totale delle vittime siciliane del virus sale così a 7.223. I ricoveri dicono che la situazione degli ospedali è ancora sotto controllo. I ricoverati complessivamente sono 356 (fino a ieri erano 351) dei quali 311 in area medica (ieri 307) e 45 i terapia intensiva (ieri 44) con un solo nuovo ingresso. Sono 17.030 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 16.806. Sono invece 74 le vittime in un giorno, ieri erano state 72. I tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia sono 588.445, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 679.462. Il tasso di positività è al 2,9%, in aumento rispetto all'2,5% di ieri. Sono invece 708 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 10 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 60. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 5.385, ovvero 87 in più rispetto a ieri. (La Sicilia.it)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare