Salute 414

Covid, in Sudafrica arriva una nuova sottovariante: negli Stati Uniti è già quella dominante

La sottovariante XBB.1.5 è "la più contagiosa che sia stata finora rilevata", ha avvertito l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS)

Redazione

La nuova sottovariante omicron, XBB.1.5, che si sta diffondendo rapidamente negli Stati Uniti, è stata rilevata in Sud Africa, ma gli scienziati di quel paese africano non temono che possa portare a una "grande ondata" di infezioni. "Non credo che ci sarà una grande ondata di infezioni con molti ricoveri in Sudafrica a causa della forte immunità della popolazione e delle precedenti ondate di varianti di omicron", ha detto Tulio de Oliveira, l'epidemiologo di punta in Sudafrica, noto venerdì su Twitter per aver scoperto le varianti beta e omicron del covid-19. Il Sudafrica, dove è stato rilevato il primo caso di omicron alla fine del 2021, ha registrato più di quattro milioni di casi di covid-19 e più di 102.500 persone sono morte a causa del virus, secondo i dati ufficiali che lo hanno reso il Paese africano più colpito perché della pandemia. La sottovariante XBB.1.5 è "la più contagiosa che sia stata finora rilevata", ha avvertito l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) questa settimana. Secondo Oliveira, i primi casi di questa sottovariante in Sudafrica sono stati rilevati in test effettuati alla fine di dicembre e da allora non si è registrato "un aumento del numero di casi, ricoveri o decessi". XBB.1.5, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è presente in una trentina di paesi, soprattutto in Europa e negli Stati Uniti dove è già la sottovariante dominante.



