Covid, in Sicilia superati i 6 mila contagi: aumentano anche i ricoveri. L'Isola al quarto posto per nuovi casi

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 786, 12 in più rispetto al giorno precedente

Redazione

Sono 6.396 i nuovi casi di Covid-19 registrati a fronte di 23.107 tamponi processati in Sicilia secondo il bollettino di ieri. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 1.806. Il tasso di positività sale al 27,6% il giorno precedente era al 20,2%. La Sicilia è al quarto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 71.796 con un aumento di 4.159 casi. I guariti sono 2.836 mentre 13 sono le vittime che portano il totale dei decessi a 11.170. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 786, 12 in più rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 27, uno in più rispetto al giorno prima. A livello provinciale si registrano a Palermo 1754 casi, Catania 1374, Messina 930, Siracusa 727, Trapani 499, Ragusa 542, Caltanissetta 294, Agrigento 698, Enna 217.

A livello nazionale i nuovi contagi da Covid sono 83.555. Ieri erano stati 24.747. Le vittime sono invece 69, in leggero aumento rispetto alle 63 di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 717.400 tamponi con il tasso di positività all'11,6%, in netto calo rispetto al 24,5% di ieri. Sono invece 237 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 3 in più di ieri. Gli ingressi giornalieri sono 40. I ricoverati nei reparti ordinari sono 6.035, ovvero 162 in più di ieri. Gli attualmente positivi sono 773.450, quindi 34.599 in più nelle ultime 24 ore. In totale sono 18.343.422 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 168.234. I dimessi e i guariti sono 17.401.738, con un incremento di 49.493.(Gds.it)



