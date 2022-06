Cronaca 169

Covid in Sicilia, Omicron 5 galoppa: ricoveri oltre la media nazionale, tornano i focolai

La Sicilia è tra le regioni dove gli effetti sono più evidenti. Il dato più preoccupante arriva dagli ospedali

Redazione

L'allarme non arriva solo dalle parole degli esperti, ma anche dai numeri. Il Covid è tornato a correre e, come ha detto il presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) Giorgio Palù, il fatto che l'assenza di protezioni abbia fatto lievitare i contagi in estate, dimostra che il virus non è ancora stagionale, dunque non è nella sua fase finale. La Sicilia è tra le regioni dove gli effetti sono più evidenti. Il dato più preoccupante arriva dagli ospedali dove sono in crescita i ricoveri nei reparti ordinari.

Ieri, 27 giugno, l'occupazione dei posti letto in area non critica ha raggiunto il 21%, contro una media nazionale del 9%. Il dato dell'Isola è in netto aumento, se si considera che il giorno prima era al 20% e che il 7 giugno era al 14%. Stabile, unica nota positiva, il dato delle terapie intensive con un'occupazione ferma al 3% in Sicilia contro una media nazionale del 2%.(Gds.it)



