Covid, in Sicilia meno casi rispetto alla settimana scorsa: a Caltanissetta 1765 contagi ogni 100 mila abitanti

E' quanto emerge dal consueto monitoraggio effettuato dalla Fondazione Gimbe

Redazione

In Sicilia nella settimana dal 12 al 18 gennaio si registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (3.777) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-16%) rispetto alla settimana precedente. Sopra soglia di saturazione i posti letto in area medica (36,4%) e in terapia intensiva (20,2%) occupati da pazienti Covid-19. E' quanto emerge dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe sull'analisi dell'andamento dell'epidemia La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è il 73,8% (media Italia 79,6%) a cui aggiungere un ulteriore 5,3% (4,1%) solo con prima dose. Il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 63,5% (70,8%). La popolazione 5-11 che ha completato il ciclo vaccinale è il 2,5% (5,2%) a cui aggiungere un ulteriore 18,2% (19,9%) soltanto con prima dose.

Questo l'elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti dell'ultima settimana suddivisi per provincia: Siracusa 1.822, Caltanissetta 1.765, Ragusa 1.624, Catania 1.594, Palermo 1.307, Agrigento 1.266, Trapani 873, Messina 793 ed Enna 721. (ANSA).



