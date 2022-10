Cronaca 368

Covid, in Sicilia aumentano i nuovi positivi: in testa Caltanissetta e Enna

E' quanto emerge dal monitoraggio settimanale della fondazione Gimbe

Redazione

In Sicilia nella settimana 12-18 ottobre si registra una performance in peggioramento per i casi Covid 19 attualmente positivi per 100.000 abitanti (408) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (7,4%) rispetto alla settimana precedente. Sono i dati che emergono dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe.Sotto media nazionale i posti letto in area medica (7,9%) e in terapia intensiva (2,7%) occupati da pazienti Covid.

La percentuale di siciliani over 5 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 12,7% (media Italia 10,3%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni temporaneamente protetta, in quanto guarita dal coronavirus da meno di 180 giorni, pari al 1,5%. La percentuale di popolazione siciliana over 5 anni che non ha ricevuto la terza dose di vaccino è pari a 17,9% (media Italia 10,8%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni guarita da meno di 120 giorni, che non può ricevere la terza dose nell'immediato, pari al 3,7%. Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è del 9,4% (media Italia 20%). I bambini che vivono nell'Isola fra i 5 e gli 11 anni che hanno completato il ciclo vaccinale sono il 27,1% (media Italia 35,2%) a cui aggiungere un ulteriore 3% (media Italia 3,3%) solo con prima dose. L'elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti dell'ultima settimana suddivisi per provincia: Messina 264 (+3,8% rispetto alla settimana precedente); Siracusa 231 (-2,7% rispetto alla settimana precedente); Catania 204 (+0,2% rispetto alla settimana precedente); Trapani 198 (+17,1% rispetto alla settimana precedente); Palermo 193 (+12,8% rispetto alla settimana precedente); Ragusa 168 (+8,4% rispetto alla settimana precedente); Caltanissetta 148 (+22,1% rispetto alla settimana precedente); Enna 139 (+24,4% rispetto alla settimana precedente); Agrigento 119 (+18,5% rispetto alla settimana precedente).



