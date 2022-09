Cronaca 587

Covid in Sicilia, dal 14 al 20 settembre Caltanissetta è stata la provincia con meno contagi

Il Coronavirus fa un passo indietro. Si registrano sempre meno nuovi postivi

Redazione

Nella settimana dal 14 al 20 settembre in Sicilia si è registrato un calo dei nuovi contagi pari all’1,5% rispetto alla settimana precedente. 455 casi ogni 100 mila abitanti. Sopra la media nazionale i posti letto occupati in area medica che sono al 6% mentre in terapia intensiva sono il 2%. E’ quanto emerge dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe. La percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto la terza dose di vaccino è pari a 17,6% mentre la media nazionale è dell’11,2%. Palermo è stata la provincia più colpita dal Covid. Si è registrato un incremento del 13,3%, segue Catania con il 4,4%. Caltanissetta è stata invece la provincia in cui si sono registrati meno casi in Sicilia. I contagi sono scesi del 22%.



