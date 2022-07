Cronaca 215

Coronavirus in Sicilia, ricoveri e contagi in calo: i nuovi positivi sono 5.911

La Sicilia è al settimo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 163.777

Redazione

Sono 5.911 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 30.961 tamponi processati. Ieri erano 6.236. Il tasso di positività scende al 19,1%, era al 21%. La Sicilia è al settimo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 163.777 con un aumento di 2.498 casi. I guariti sono 4.276 mentre si registrano 25 vittime che portano il totale dei decessi 11.505. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 1019, otto in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 50, tre in più. A livello provinciale si registrano a Palermo 1.316 casi, Catania 1.568, Messina 1.140, Siracusa 544, Trapani 595, Ragusa 483, Caltanissetta 333, Agrigento 697, Enna 123.

Sul piano nazionale i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore sono 80.653. Ieri i contagiati erano stati 86.067. Le vittime sono invece 157, lo stesso numero di ieri. Il tasso è al 22%, in lieve calo rispetto al 22,6% di ieri e sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 366.000 tamponi. Sono invece 410 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, come ieri, mentre gli ingressi giornalieri sono 40. I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.984, rispetto a ieri 53 in meno. Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.455.821, rispetto a ieri 3.555 in meno. In totale sono 20.467.349 i contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 170.527. I dimessi e i guariti sono 18.841.001 con un incremento di 84.933.(Gds.it)



