Cronaca 203

Coronavirus in Sicilia, contagi stabili: i nuovi casi sono 959. In calo tasso di positività e ricoveri

Non si registrano nuovi guariti mentre sono 7 le vittime

Redazione

15 Settembre 2022 17:39 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/covid-in-sicilia-contagi-stabili-ma-in-calo-tasso-di-positivita-e-ricoveri Copia Link Condividi Notizia

Sono 959 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 10.578 tamponi processati. Ieri i positivi erano 979. Il tasso di positività è al 9%, in diminuzione rispetto al 9,5% di ieri. La Sicilia è al settimo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 37.150 con un aumento di 952 casi. Non si registrano nuovi guariti mentre sono 7 le vittime. Il totale dei decessi sale a 12.174. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 243, 12 in meno rispetto a ieri e in terapia intensiva sono 19, quattro in meno rispetto al giorno prima. A livello provinciale si registrano a Palermo 247 casi, Catania 207, Messina 174, Siracusa 99, Trapani 72, Ragusa 51, Caltanissetta 41, Agrigento 43, Enna 25.

Sul piano nazionale sono 17.978 i nuovi contagi. Ieri erano 18.854. Le vittime sono 60, in calo rispetto alle 69 di ieri. Il tasso è al 12,2%, in lieve aumento rispetto all'11% di ieri. Il totale dei casi di Covid rilevati dall'inizio della pandemia in Italia è di 22.114.423. E' quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Sono 143 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 8 meno di ieri nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono 15. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 3.632 nelle ultime 24 ore, 87 in meno rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 444.210, rispetto a ieri 6.690 in meno. Dimessi e guariti sono 21.493.749 (+24.603) mentre il totale dei decessi dall'inizio della pandemia è di 176.464.(Gds.it)



Sono 959 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 10.578 tamponi processati. Ieri i positivi erano 979. Il tasso di positività è al 9%, in diminuzione rispetto al 9,5% di ieri. La Sicilia è al settimo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 37.150 con un aumento di 952 casi. Non si registrano nuovi guariti mentre sono 7 le vittime. Il totale dei decessi sale a 12.174. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 243, 12 in meno rispetto a ieri e in terapia intensiva sono 19, quattro in meno rispetto al giorno prima. A livello provinciale si registrano a Palermo 247 casi, Catania 207, Messina 174, Siracusa 99, Trapani 72, Ragusa 51, Caltanissetta 41, Agrigento 43, Enna 25. Sul piano nazionale sono 17.978 i nuovi contagi. Ieri erano 18.854. Le vittime sono 60, in calo rispetto alle 69 di ieri. Il tasso è al 12,2%, in lieve aumento rispetto all'11% di ieri. Il totale dei casi di Covid rilevati dall'inizio della pandemia in Italia è di 22.114.423. E' quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Sono 143 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 8 meno di ieri nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono 15. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 3.632 nelle ultime 24 ore, 87 in meno rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 444.210, rispetto a ieri 6.690 in meno. Dimessi e guariti sono 21.493.749 (+24.603) mentre il totale dei decessi dall'inizio della pandemia è di 176.464.(Gds.it)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare