Covid in Sicilia, contagi in aumento: Caltanissetta è quarta nell'Isola per nuovi casi

Covid in Sicilia, contagi in aumento: Caltanissetta è quarta nell'Isola per nuovi casi

L'andamento dei contagi da Covid in Sicilia rispecchia il peggioramento riscontrato nel resto del Paese. In particolare nell'Isola, nella settimana dal 10 al 16 novembre si registrano 196 casi per 100.000 abitanti, una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi. Lo dicono i dati della Fondazione Gimbe, che ogni settimana traccia il bilancio della situazione Coronavirus in Italia, con un focus sulle regioni.

In Sicilia si evidenzia un aumento dei nuovi casi (12,2%) rispetto alla settimana precedente. Fortunatamente è migliore la situazione dei posti letto, ancora sotto la soglia di saturazione, sia in area medica (9,7%) che in terapia intensiva (5,5%) occupati da pazienti Covid. I siciliani che hanno completato il ciclo vaccinale sono il 70,6%, meno della media nazionale che è 76,8%, a questi si aggiunge un ulteriore 3% (media Italia 2,3%) solo con la prima dose.

Sempre sul fronte vaccini, il tasso di copertura con dose booster è del 35,8% (media Italia 53,3%), mentre il tasso di copertura con dose aggiuntiva è del 100% (media Italia 59,6%). Ecco l'elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti dell'ultima settimana suddivisi per provincia: Catania 115, Messina 107, Siracusa 88, Caltanissetta 58, Trapani 51, Agrigento 49, Palermo 47, Enna 46, Ragusa 31.(Gds..it)



