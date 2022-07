Cronaca 598

Covid in Sicilia, impennata di contagi: i nuovi casi sono 8.676. Aumenta il tasso di positività

La Sicilia è al sesto posto per contagi. Inalterata la situazione ricoveri

Redazione

19 Luglio 2022 17:57

Quasi triplicati in Sicilia i nuovi positivi al Covid 19 di oggi (8.676) rispetto a ieri (2.678). I tamponi però sono stati il doppio rispetto a ieri. È quanto si legge nel bollettino nazionale diffuso dal ministero della Salute. Il tasso di positività sale al 25%, ieri era al 15%. La Sicilia è al sesto posto per contagi. Inalterata la situazione ricoveri, con i dati che non mostrano cambiamenti in ordinaria e in intensiva. Incidenza che schizza verso l’alto: è al 24,79%.

Questo il quadro completo dei dati del ministero: attuali positivi: 161.134 (+6.146); deceduti: 11.454 (+17); dimessi/guariti: 1.325.751 (+2.956); ricoverati totali: 1.079; ricoverati in terapia intensiva: 47. Il totale casi da inizio pandemia è 1.498.339.Stando ad una nota della Regione, inoltre, 443 dei casi comunicati oggi sono relativi a giorni precedenti al 18/07/22 (di cui n. 214 del 17/07/22, n. 88 del 16/07/22, n. 68 del 15/07/22), così come i decessi.A livello provinciale si registrano a Palermo 1.606 casi, Catania 1.861, Messina 1.634, Siracusa 971, Trapani 712, Ragusa 606, Caltanissetta 514, Agrigento 999, Enna 216.

A livello nazionale i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore sono 120.683. Ieri i contagiati erano stati 31.205. Le vittime sono invece 176: è il dato più alto dall'8 marzo scorso. Il tasso è al 23,2%, sostanzialmente stabile, e sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 519.284 tamponi. Sono invece 413 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 4 meno di ieri. Gli ingressi giornalieri sono 50. I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.975, rispetto a ieri 127 in più.Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.452.941, rispetto a ieri 1.454 in meno. In totale sono 20.299.013 i contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 170.213. I dimessi e i guariti sono 18.675.859 con un incremento di 122.381.(GDS.IT)



