Covid, in Sicilia aumenta la pressione sugli ospedali: l'isola vicina anche alla zona arancione

Raggiunta, anche se per poco, l'incidenza settimanale che ha superato i 150 casi ogni 100mila abitanti

19 Agosto 2021 10:05

Non c'è solo la zona gialla dietro la porta per la Sicilia che da lunedì sarà la prima regione italiana a cambiare colore. L'aumento dei contagi e dei ricoveri, infatti, porta l'Isola a intravedere anche l'arancione. Come scrive Andre d'Orazio sul Giornale di Sicilia in edicola, seppur di un soffio è stata raggiunta la prima soglia che porta in zona arancione, ovvero l'incidenza settimanale che ha superato i 150 casi ogni 100mila abitanti. Sono ancora ben lontani, invece, gli altri due limiti stabiliti dai nuovi parametri e che riguardano i ricoveri nei reparti ordinari (30%) e nelle terapie intensive (20%).

Tuttavia per Antonello Maruotti, ordinario di Statistica all'università Lumsa e cofondatore dello StatiGroup19, gruppo di studi statistici sul Covid, in Sicilia l'arancione è dietro l'angolo, e diventerà certezza se i prossimi giorni confermeranno l'andamento osservato in queste settimane di agosto". Infatti, come spiega l'esperto, "i ricoveri in terapia intensiva sono più che raddoppiati nelle ultime due settimane. Inoltre, continua a crescere anche il peso delle terapie intensive sul totale delle degenze". Dunque, secondo Maruotti, "la gravità dei ricoveri è maggiore rispetto ai giorni scorsi". Nelle ultime 24 ore in Sicilia sono stati 997 i nuovi casi di Covid-19 a fronte di 15.038 tamponi processati e l'incidenza sale al 6,6% contro il 4,6% di martedì. L'Isola è nettamente al primo posto per nuovi contagi giornaliero. (Gds.it)



