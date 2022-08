Cronaca 251

Coronavirus in Sicilia, i nuovi casi sono 2.212: nell'Isola oltre 3 mila i guariti

In calo i ricoveri in regime ordinario (-47) e quelli in terapia intensiva (-2)

Redazione

Nelle ultime 24 ore sono stati 2.212 i nuovi casi di Covid 19 in Sicilia su 14.255 tamponi processati e l'indice di positività scende al 15,5%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute.Ieri erano stati 2.446 i nuovi casi su 14.815 tamponi e il tasso di positività era al 16,5%. Sedici i decessi e 3.050 guariti. In calo i ricoveri in regime ordinario (-47) e quelli in terapia intensiva (-2). A livello provinciale si registrano a Palermo 490 casi, Catania 450, Messina 409, Siracusa 146, Trapani 188, Ragusa 129, Caltanissetta 92, Agrigento 179, Enna 129.

Guardando i dati nazionali sono 26.693 i nuovi casi di positività al Covid 19 (ieri 28.433) e 152 i decessi (ieri 130) registrati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 173.853 vittime da inizio pandemia. Sale a 21.455.291 il numero delle persone positive, mentre i guariti sono 20.366.510.Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 177.819 (ieri 189.141), con un tasso di positività che rimane stabile al 15%. Sul fronte del sistema sanitario si registra una diminuzione dei ricoveri ordinari (-315 rispetto a ieri, per un totale di 8.043) e delle terapie intensive (-15 rispetto a ieri, per un totale di 306).(Gds.it)



