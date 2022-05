Cronaca 386

Coronavirus in Sicilia, 3.263 nuovi casi: i decessi sono 17 e i ricoveri sono in calo

Il numero degli attualmente positivi in Sicilia è di 114.197 (-1.997), mentre le persone ricoverate con sintomi sono 755

Redazione

Sono 3.263 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia (ieri 3131) a fronte di 23.486 tamponi effettuati, su un totale di 12.692.422 da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 17 decessi (ieri 20) che portano il numero delle vittime complessive, sull'isola, a 10.663. E’ quanto si legge nel bollettino di oggi del Ministero della Salute e della Protezione Civile. Il numero degli attualmente positivi in Sicilia è di 114.197 (-1.997), mentre le persone ricoverate con sintomi sono 755, di cui 42 in Terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 113.400 pazienti. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza ad oggi sono 1.004.614 (+5708). Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Palermo 800, Catania 636, Messina 678, Siracusa 373, Ragusa 262, Trapani 335, Agrigento 322, Caltanissetta 200 e Enna 122.

Sono 48.255 i nuovi casi di Covid in Italia (ieri 47.039) a fronte di 327.178 tamponi effettuati su un totale di 215.257.228 da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati 138 i decessi (ieri 152) che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 164.179. Con quelli di oggi diventano 16.682.626 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 1.165.124 (-21.946), 1.155.371 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 9384 di cui 369 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono15.353.323 con un incremento di 70.523 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia (6362), poi Veneto (5344), Campania (5112) e Emilia Romagna (4041).(Gds.it)



