Cronaca 337

Covid, in Sicilia 1.854 nuovi casi e nessuna vittima. In Italia aumentano i ricoveri

Nelle ultime 24 ore a livello nazionale i ricoveri sono aumentati di 272 unità. Otto in più le persone in terapia intensiva

Redazione

11 Ottobre 2022 18:02 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/covid-in-sicilia-1854-nuovi-casi-e-nessuna-vittima-in-italia-aumentano-i-ricoveri Copia Link Condividi Notizia

Sono complessivamente 1.854, su 13.562 tamponi processati, i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Gli attuali positivi nell'Isola sono a 14.115 (1.526 in più rispetto a ieri). Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che in un solo giorno i guariti sono stati 328, mentre non si registrano vittime (12.208 dall'inizio dell'emergenza pandemica). Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 221, mentre si trovano in terapia intensiva 17 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 464 a Palermo, 341 a Catania, 375 a Messina, 93 a Ragusa, 145 a Trapani, 204 a Siracusa, 79 a Caltanissetta, 100 ad Agrigento e 53 a Enna.

Sono 65.925 i nuovi casi di Covid (15.089 ieri) e 80 i morti (51 ieri) registrati in Italia nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dai dati del Ministero della Salute sulla situazione del contagio. Sono 333.204 i tamponi processati, tra molecolari e antigenici, che fanno salire al 19,8% il tasso di positività (18,1% ieri). In aumento i ricoveri (+272 rispetto a ieri, per un totale di 6.259) e le persone in terapia intensiva (+8 da ieri, per un totale di 224).



Sono complessivamente 1.854, su 13.562 tamponi processati, i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Gli attuali positivi nell'Isola sono a 14.115 (1.526 in più rispetto a ieri). Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che in un solo giorno i guariti sono stati 328, mentre non si registrano vittime (12.208 dall'inizio dell'emergenza pandemica). Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 221, mentre si trovano in terapia intensiva 17 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 464 a Palermo, 341 a Catania, 375 a Messina, 93 a Ragusa, 145 a Trapani, 204 a Siracusa, 79 a Caltanissetta, 100 ad Agrigento e 53 a Enna. Sono 65.925 i nuovi casi di Covid (15.089 ieri) e 80 i morti (51 ieri) registrati in Italia nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dai dati del Ministero della Salute sulla situazione del contagio. Sono 333.204 i tamponi processati, tra molecolari e antigenici, che fanno salire al 19,8% il tasso di positività (18,1% ieri). In aumento i ricoveri (+272 rispetto a ieri, per un totale di 6.259) e le persone in terapia intensiva (+8 da ieri, per un totale di 224).

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare